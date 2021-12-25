السيسي: «هدفي إدخال المصانع غير المرخصة المنظومة ومساعدة أصحابها»

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الهدف من حديثه عن مساعدة المصانع غير المرخصة ليس ضبطها، لكن مساعدة أصحابها، قائلًا: «كلامي عن المصانع غير المرخصة، مش الهدف إني أمسك المصانع دي قد ما الهدف أدخلها المنظومة، وبقول الكلام ده لكل الوزراء المعنيين بالموضوع».

عايزين نتعامل بإيجابية مع التحديات ونحل مشاكل المواطن

وقال الرئيس في كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد، اليوم: «يا جماعة عايزين نتعامل بإيجابية عن تحدياتنا ونحل مشاكل الناس ونساعد.. تعالوا قولولي الصناعة دي فيها 10 شركات محتاجين دعم عشان يقوموا.. وهنقف جنبهم».

من جهته، ردّ المهندس كامل الوزير، على حديث الرئيس بقوله: «مش هنحاسب لكن هنساعد».

«تعالوا قولوا على الشركات اللي محتاجة دعم.. وهنقف جنبهم»

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، في محافظة قنا، افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.