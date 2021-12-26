معلومات عن المجمع الصناعي بالغردقة بعد افتتاحه.. يضم 218 وحدة (صور)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظات الصعيد، ومنها مشروع المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة الدولة في الاهتمام بصعيد مصر وتحقيق نهضة تنموية وخدمية به.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير معلومات عن المجمع الصناعي الذي يمثل نقلة نوعية في المحافظة.

40 فدانا و218 وحدة

يقع مجمع صناعات الغردقة بالطريق الدائري على مساحة 40 فدانا تقريبا، ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويضم 18 هنجرا تبدأ بمساحة 3 آلاف متر مسطح، وتصل حتى 231 مترا مربعا.

القطاعات الصناعية بالمجمع

ويشمل المجمع قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، إضافة إلى وحدات صناعية مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، وكذلك مسجد وبنك ومطاعم وكافتيريات ومبنى إداري ومبنى ومعارض ومنفذ بيع سوبر ماركت.

القرب من الطرق الرئيسية والمطارات

ويتميز المجمع بموقعه الفريد القريب من الطرق، منها طريق «الغردقة - القاهرة»، وطريق «سفاجا - القصير - مرسى علم» الساحلي، فضلا عن القرب من الموانئ التجارية، ومنها مينائي الغردقة وسفاجا، علاوة على القرب من المطارات مثل مطاري الغردقة ومرسى علم.

أسعار الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات

ويبلغ سعر تمليك الوحدة الصناعية في مجمع الغردقة 3 ملايين جنيه، إضافة إلى وديعة 200 ألف جنيه بالتقسيط وبدون فوائد على 4 أقساط متساوية، وإمكانية التأجير وسعر إيجار المتر بـ 20.2 جنيه للمتر.