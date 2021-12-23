أطفال «شفاء الأورمان» يحتفلون بتزيين شجرة الكريسماس بمشاركة الكنيسة

حرصت مستشفى شفاء الأورمان على إسعاد الأطفال وتنظيم فعالية تزامنًا مع اقتراب العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس، في لفتة إنسانية، حيث شارك الأطفال المرضى داخل مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج أمراض السرطان في الأقصر لتزيين شجرة الكريسماس، فضلا عن تعليق الزينة داخل المستشفى احتفالا بالعام الجديد، وتأتي هذه الاحتفالات بغرض إسعاد الأطفال وأسرهم داخل أرجاء المستشفى ودعمهم نفسيًا وتخفيفًا لآلامهم.

شباب الكنيسة يشاركون أطفال الأورمان

وشارك عدد من شباب الكنيسة الإنجيلية فى الأقصر، أطفال مستشفى شفاء الأورمان في خلق جو من المتعة والسعادة وفي تزيين شجرة الكريسماس في مدخل المستشفى، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية، كما حرصوا على توزيع الهدايا والألعاب على أطفال المستشفى وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الجميع.

ونظم شباب الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الأقصر حفلا غنائيا صغيرا داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، حيث شارك فيه عدد من الأطفال المرضى بالغناء.

مدير المستشفى يشكر شباب الكنيسة

من جانبه، وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بطيبة شمال محافظة الأقصر، الشكر لشباب الكنيسة الإنجيلية من أبناء محافظة الأقصر، على مشاركتهم الدائمة والفعالة للأطفال المرضى احتفالات الأعياد والمناسبات المختلفة لدعمهم نفسيًا، كما وجه المدير التنفيذي التهنئة للأطفال شفاء الأورمان بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة متمنيا لهم الشفاء العاجل.