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السيسي يسند مشروعات لـ3 مقاولين على الهواء: «ناس جدعان أوي»

الرئيس يشكر أصحاب الشركات: بياخدوا 25% فقط والباقي بعد انتهاء عملهم

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نعيم أمين
01:40 م | السبت 25 ديسمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أسند الرئيس عبدالفتاح السيسي، 3 مشروعات في محاور الطرق بالصعيد، على الهواء مباشرة، مشيدًا بأصحاب الشركات المنفذة، مؤكدًا أنَّهم «ناس جدعان أوي».

يا حاج سعيد.. «تشتغل في كوبري دشنا وتاخد 25% فقط؟»

جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي، لافتتاح عدد من مشروعات الصعيد، حيث سأل عن أصحاب الشركات المنفذة للمشروعات، وعلم بمشاركتهم في فعاليات «أسبوع الصعيد»، إذ وجه حديثه لهم، قائلًا: «يا حاج سعيد.. تشتغل في كوبري دشنا وتخلصه خلال سنة؟» وردّ قائلا: «أخلصه يا أفندم»، فأجابه الرئيس: «طب تاخد الفلوس بعد سنة»، فضحك المقاول، ليردّ الرئيس: «يا حاج سعيد.. أحرجتك! لا مش عايز أحرجك، طب أديك جزء»، فرد المقاول: «اللي سيادتك تؤمر بيه».

ووجه الرئيس بأن يحصل المقاول على نسبة 25% من قيمة المشروع حتى الانتهاء منه.

وواصل الرئيس حديثه لأصحاب الشركات المنفذة للمشروعات، وسأل المهندس هاني تواضروس، من شركة السلام: «تخش تعمل كوبري دار السلام!»، فوافق المقاول، ليسأله الرئيس: «طب تاخد 25% والباقي لما تخلصه»، فرد المقاول: «تمام يا أفندم».

السيسي لوزير النقل: موافق يا كامل على 25%؟

أما المشروع الثالث، فقال المهندس كامل الوزير إنَّ شركة النيل العامة هي التي تنفذه، ليمازح الرئيس وزير النقل، قائلا: «أهلا»، مضيفًا: «طب موافق يا كامل على 25%»، فوافق الوزير، ووجه رئيس الجمهورية بالبدء الفوري في هذه المشروعات.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لرجال الأعمال الذين يعملون في مشروعات التشيد والبناء، قائلا: «الناس اللي بيشتغلوا مع الدولة ناس جدعان أوي، عارفين يعني إيه لما أقول كوبري تمنه مليار أو 2 مليار تاخد 25% وتخلصه ده رقم كبير أوي، وأنا أشكرهم».

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