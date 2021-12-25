وزير النقل: الانتهاء من 60 محورا وكوبري على النيل بحلول 2024

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جرى تنفيذ 38 كوبري على نهر النيل قبل عام 2014، وبعد عام 2014 جرى التخطيط لإنشاء 22 محورا جديدا على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه، وبنسبة 55% من الكباري القائمة على النيل.

الانتهاء من تنفيذ 13 محورا

وأضاف «الوزير»، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، اليوم السبت، أنه منذ 2014 وحتى الآن جرى الانتهاء من تنفيذ 13 محورا منها 5 محاور سيتم افتتاحها اليوم، وجارٍ تنفيذ 9 محاور ليصل الإجمالي في عام 2024 إلى 60 محورا وكوبري، منها 38 محورا وكوبري بصعيد مصر.

الرئيس يستكمل افتتاح مشروعات الصعيد

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».