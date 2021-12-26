حالة الطقس اليوم 26-12-2021.. يصل للصقيع وأمطار خفيفة على بعض المناطق
كتب:
هبة وهدان
01:08 ص | الأحد 26 ديسمبر 2021
أمطار خفيفة على بعض المناطق
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، أما ليلا فتشهد كافة المناطق طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
حالة الطقس اليوم
كما تشهد البلاد، وفقا لخبراء الأرصاد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأكد خبراء الهيئة على وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على كافة مناطق الجمهورية على النحو التالي:
القاهرة 18 11
الإسكندرية 18 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 18 10
السلوم 17 10
سيوة 18 066
بورسعيد 18 12
دمياط 18 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 11
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 07
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 13 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 22 16
الغردقة 21 14
مرسى علم 22 14
الفيوم 19 07
بني سويف 19 07
المنيا 19 08
أسيوط 19 07
سوهاج 19 08
قنا 20 08
الأقصر 21 08
أسوان 22 10
إدفو 22 10
أبو سمبل 21 10
الوادي الجديد 20 08
شلاتين 26 15
أبو رماد 26 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16