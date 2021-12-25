الرئيس السيسي يمازح مقاولا: «تشتغل وتاخد 25% من فلوسك يا حاج سعيد»

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد المقاولين على الهواء مباشرة عندما أسند له أحد المشروعات لتنفذها شركته في الصعيد، وقال له: «مش عايز أحرجك».

جاء ذلك خلال حضور الرئيس لافتتاح عدد من مشروعات الصعيد، حيث سأل عن الشركات التي تنفذ المشروعات، وعلم أنهم موجودون، فسأل على أحد المقاولين ويدعى «الحاج سعيد».

السيسي يوجه بحصول المقاول على 25% من قيمة المشروع

وقال الرئيس: «يا حاج سعيد.. تشتغل في كوبري دشنا وتخلصه خلال سنة؟» فرد قائلا: «أخلصه يا أفندم»، فأجابه الرئيس: «طب تاخد الفلوس بعد سنة»، فضحك المقاول، ليرد الرئيس: «يا حاج سعيد.. أحرجتك! لا مش عايز أحرجك، طب أديك جزء»، فرد المقاول: «اللي سيادتك تؤمر بيه».

ووجه الرئيس بأن يحصل المقاول على نسبة 25% من قيمة المشروع حتى الانتهاء منه.

السيسي يستكمل افتتاح المشروعات بالصعيد

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.