السيسي يمازح كامل الوزير بسبب تكلفة 3 محاور: «لأ يا راجل.. 7 مليارات إيه»

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أثناء استعراضه خطة المحاور المستقبلية في الفترة بين عامي 2024 و2030، بواقع 3 محاور في كل من المرافة ودار السلام ودشنا، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال رئيس الجمهورية: «تسمح لي أتدخل في اللي انتوا عاملينه ده؟! معرفش لو تدققوا في الكلام، كده أنا هخش على الأراضي الزراعية إذا كنت أنا فاهم؟!».

وزير النقل: «مش بنعمل أي طريق في أرض زراعية»

ليرد وزير النقل: «يا أفندم إحنا مبنعملش أي طريق أو محور في الأرض الزراعية إلا محاور النيل لأننا مضطرين ليها، ولن نتوقف عن بناء المحاور، سننشئ محاور جديدة ونفرع كفاءة المحاور القائمة، هناك محور في دندردة عبارة عن حارة وحارة».

وسأله الرئس السيسي عن تكلفة المحاور، ليرد وزير النقل: «9 مليارات جنيه»، ورد رئيس الوزراء: «إن شاء الله هيبقى أقل من كده».

ورد كامل الوزير: «7.5 مليار جنيه»، ورد عليه الرئيس: «لا يا راجل، 7 إيه؟!».