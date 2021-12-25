السيسي يوجه بعدم البناء على جانبي المحاور الجديدة: «اللي بنى خلاص»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولية الحفاظ على عدم البناء على جانبي محاور الطرق الجديدة التي تنشئها الدولة، حتى لو كانت هذه الأرض ملك للمواطنين.

وقاطع الرئيس السيسي، حديث المهندس كامل الوزير، وزير النقل أثناء حديثه عن محور كلابشة، خلال افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد، وقال: «هي الطرق الجانبية دي هتترصف ولا لا»، ليرد الوزير أنها داخل مجتمعات زراعية وبالتالي لن تُرصف، ولكن يمكن تسويتها وتمهيدها، ولكن الطرق التي يتحرك عليها الناس من القرية إلى الأراضي الزراعية أو إلى القرى الزراعية سوف تُرصف.

السيسي: بخاف الناس تتعدى وتبني على الأراضي الزراعية

وعلق الرئيس قائلا: «أنا بقول كده عشان بخاف الناس تتعدى وتبني على الأراضي دي.. أدرسوا هذا الأمر.. وأنا وجهت في وقت سابق بأن تكون مسؤولية الحفاظ على عدم البناء على جانبي هذه المحاور -حتى لو كانت الأرض دي بتاعة ناس، مش هناخدها منهم- لكن هنمنع إنشاء مباني على جانبي المحاور بعمق كيلومتر».

وتابع: «اللي بنى خلاص.. لكن الوضع القائم ميتغيرش تاني».