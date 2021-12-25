«الصحة» توفر 20.4 مليون عبوة لبن أطفال بالمجان خلال 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 20 مليونًا و400 ألف عبوة ألبان أطفال شبيهة بـ«لبن الأم»، خلال عام 2021، بالمجان، وذلك للأطفال حديثي الولادة وحتى عمر سنة حيث يتمّ صرف الألبان بناءً على الحالة الصحية للأم.

لجان تقييم بالوحدات الصحية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنَّه سيتمّ توقيع الكشف الطبي على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية بكل محافظات الجمهورية لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية، ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم.

الرضاعة الطبيعية تؤثر على نسبة ذكاء الطفل

بدوره، وجه الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عددًا من النصائح بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية لكل من الأم والطفل، موضحًا أن البداية المبكرة للرضاعة الطبيعية بعد الولادة تزيد من إدرار اللبن وتساعد على استمرار الرضاعة حتى عامين.

ونوه رئيس قطاع الرعاية الصحية، إلى أنَّ الرضاعة الطبيعية تؤثر بالإيجاب على زيادة وزن الطفل وتقوية جهازه المناعي، كما تؤثر أيضًا على نسبة ذكاء الطفل، مؤكدا أهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة دون أي مكملات خلال الـ6 أشهر الأولى من عمر الطفل.