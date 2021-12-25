6 نصائح من «الصحة» لحماية المواطنين من كورونا خلال موسم الأعياد

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت العديد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105، و1533، ورقم الواتساب 01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

كما تعمل الوزارة على تقديم الإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم النصائح بشكل دوري ومستمر على مدار الساعة، عبر بوابتها الرسمية، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» نصائح متحدث الصحة للمواطنين لحماية أنفسهم ومن حولهم خلال موسم الأعياد، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة، وفيروس كورونا في مصر على مدار الساعة.

نصائح متحدث الصحة للمواطنين لحماية أنفسهم ومن حولهم خلال موسم الأعياد

ـ الحرص على التطعيم، وأخذ الجرعة التنشيطية.

ـ ارتداء كمامة مجهزة بشكل مناسب، عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن، وعندما تكون التهوية رديئة، وخاصة في الأماكن المغلقة.

ـ المحافظة على التباعد الاجتماعي، بمسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص الآخرين، حتى وإن لم يظهروا على أنهم مرضى.

ـ سواء كنت تحتفل بعيد الميلاد، أو العام الجديد، أو أي حدث خاص آخر في مواسم الأعياد، فإن التجمعات الأصغر في الأماكن التي تتيح لك الحفاظ على التباعد الاجتماعي، تكون أكثر أمانا، ويظل الخيار الأفضل دائما الاحتفال فقط مع الأهل والأقارب.

ـ تغطية الفم عند السعال والعطس، بمنديل، أو بالمرفق، والتخلص من المنديل المستعمل فورا، في سلة مغلقة، ثم غسل الأيدي.

ـ غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، وتطهيرها بأي مطهر كحولي.

ـ الاحتفال في الأماكن المفتوحة، أو فتح النوافذ قدر الإمكان.

ـ ضرورة التعرف على أعراض فيروس كورونا، والبقاء في المنزل، إذا كنت مريضا.

وكانت «الصحة» أكدت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.