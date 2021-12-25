من هو الحاج سعيد؟.. مازحه الرئيس السيسي: تشتغل وتاخد 25% من فلوسك

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الهواء مباشرة، خلال حضوره افتتاح عدد من مشروعات الصعيد، أحد المقاولين العاملين في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، ويدعى «الحاج سعيد» بشأن الانتهاء من أحد المشروعات والحصول على جزء من المال فقط لحين انتهاء المشروع. وتقدم «الوطن» معلومات عن «الحاج سعيد» الذي مازحه الرئيس.

6 معلومات عن الحاج سعيد

1 - مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة السعداء El Soadaa Group.

2 - مجموعة السعداء التي أسسها «الحاج سعيد» مُتخصصة في مجالات البناء المختلفة، مثل الطرق والكباري والمباني الإنشائية وأعمال السكك الحديدية وكباري المشاة، والمشاريع المتعلقة بالبنية التحيته.

3 - تأسست «السعداء» التي يرأسها الحاج سعيد محمود في عام 1980.

4 - المجموعة عضو في الاتحاد المصري للتشييد والبناء، كما أنها تعتبر من بين شركات الفئة الأولى في مجالها.

5 - تعمل «السعداء» في العديد من المشروعات الكبرى ومن أبرزها: «محور سمالوط، ومحور شبرا - بنها، وكوبري سيدي كرير، وكوبري سندوب، ومحور عدلي منصور، وكوبري الجلاء، ومحور الملك سلمان».

6 - تشارك المجموعة التي يرأسها «الحاج سعيد» في العديد من مشروعات الطرق والكباري بالصعيد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد مازح الحاج سعيد خلال افتتاح عدد من مشروعات الصعيد، حين سأل الرئيس عن الشركات التي تنفذ المشروعات وهل من من ضمنهم «الحاج سعيد».

ومازح الرئيس السيسي، خلال حديثه الحاج سعيد، ودار حوار بينهما عن إمكانية البدء في إنشاء كوبري دشنا والانتهاء منه خلال عام، على أن يحصل المقاول «الحاج سعيد» على نسبة تقدر بـ 25% من قيمة المشروع حتى الانتهاء منه.

والجدير بالذكر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد افتتح صباح اليوم السبت عددا من المشروعات القومية الجديدة في مختلف القطاعات بصعيد مصر، من داخل محافظة قنا.