حظك اليوم برج الحمل الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنه يمتلك كفاءات عالية وإمكانيات مذهلة، ما يساعد نفسه في الحصول على المكافآت والامتيازات، كما يملك هذا المولود شخصية مغرورة، ولكنه غير ذلك بل أنه واثق بنفسه، يؤمن بذاته وقدراته، يحب إنجاز عمله بحماس وقدرة كبيرة على التحمل، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وعليك أن تعتني بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

قد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.