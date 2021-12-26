حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 26-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يثق بنفسه، مما يجعله يتغلب على صعاب الحياة، كما يمتلك شخصية جذابة وملفتة للأنظار، كما تتمتع بشخصية مرحة مليئة بالحيوية وجدية وواقعية، ورغم ذلك لا يُفضّل أن يتخذ نشاطا معينا أو حتّى وظيفة مُعينة ويلتزم بها، فهو يهوى التنوع والتجدد، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور، وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الكاتب أحمد خالد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.