تعرف على التحويلات المرورية لتنفيذ محطة مترو القومية بالخط الثالث

أعلنت محافظة الجيزة قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية «الخط الثالث» بغلق كلي لشارع القومية العربية من الدائري باتجاه ميدان البوهي في المنطقة المحصورة بين شارعي المدينة المنورة والنصر ولمدة 30 يوما بدأت من صباح اليوم الجمعة وحتى يوم السبت الموافق 22 من شهر يناير العام المقبل 2022 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.

التحويلات المرورية خلال إعمال الغلق الكلي بمحطة مترو القومية

وأشارت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها بقيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بأجراء التحويلات المرورية التالية خلال أعمال الغلق الكلي لتنفيذ محطة المترو لشارع القومية العربية من الدائري باتجاه ميدان البوهي في المنطقة المحصورة بين شارعي المدينة المنورة والنصر لتسيير الحركة المرورية.

الاتجاه القادم من الطريق الدائري باتجاه ميدان البوهي

- القادم من الطريق الدائري باتجاه ميدان البوهي عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر باتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

تحذير سائقي المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة

من جانبة وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

فيما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقي المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.

وطالبت محافظة الجيزة في البيان المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.