11 معلومة عن مجمع صناعات «هو» في قنا.. يفتتحه الرئيس اليوم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجمع الصناعات في قنا، وذلك خلال زيارته للمحافظة، وتنشر «الوطن» أهم المعلومات عن المجمع، بحسب بيانات صادرة من ديوان عام محافظة قنا ووزارة الصناعة.

1- مجمع الصناعات الصغيرة يقع في منطقة هو الصناعية، الذي أقيم على مساحة 74 فدانا.

2- المجمع يأتى ضمن 13 مجمعا على مستوى الجمهورية.

3- يضم المجمع 420 وحدة صناعية، منها 322 وحدة بمساحة 216 مترا، و86 وحدة بمساحة 432 مترا.

4- إجمالي التكلفة الاستثمارية للمجمع 103 مليارات جنيه.

5- المجمع يضم وحدات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص ذات مساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

6- المجمع يشمل عدة قطاعات صناعية غذائية وهندسية وصناعات كيماوية بسيطة ومواد بناء.

7- المجمعات الصناعية الجديدة تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلي في الصناعات.

8- افتتاح المجمع يعد مؤشرا قويا على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى في الصعيد ومصر.

9- مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهوّ يستهدف تنفيذ 60 كم شبكات مياه، وخزان مياه بسعة 10 الآف م3، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 11 كم وقطر 500 ملم.

10- يتضمن المجمع خزان حريق بسعة 1100 م3، وشبكة حريق بطول 24 كم، كما يشمل المشروع إنشاء شبكة صرف صحي بطول 31 كم.

11- يضم المجمع شبكة الاتصالات بطول 85 كم وشبكة الغاز الطبيعى الخارجية بضغط 7 بار وطول 7 كم ، والشبكة الداخلية بضغط 4 بار وطول 25 كم.