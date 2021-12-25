السيسي: 6.2 تريليون جنيه حجم العمل في القطاعات المختلفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك الكثير من المشروعات التي تنفذها الدولة، وعلى سبيل المثال هناك أرصفة في أبوقير، تمتد إلى 7 كيلومترات بعمق 22 مترًا وهذا يحدث في مصر لأول مرة.

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه عددا من المشروعات في الصعيد، اليوم السبت، بثته قناة إكسترا نيوز الفضائية، أن حجم العمل الذي يحدث في مصر في كل القطاعات، تصل قيمته إلى 6.2 ترليون جنيه، أي 6 آلاف مليار و200 مليار جنيه.

وتابع الرئيس: «ولسه شغالين ولسه هنشتغل أكتر من كده»، مشددًا على أهمية الحفاظ على أجناب مشروعات الطرق في الأراضي الزراعية وعدم البناء عليها.