انقطاع المياه عن منطقة «أبو عطوة» بالإسماعيلية 4 ساعات لرصف طريق

أعلنت محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي، انقطاع المياه عن منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، لمدة 4 ساعات متواصلة، بسبب أعمال الرصف.

وقالت محافظة الإسماعيلية، في البيان، إن انقطاع المياه سيستمر من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

تغطية مصرف أبو جاموس

وقال البيان، إن مديرية الطرق في الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد الشيمي تعمل علي تغطية مصرف أبو جاموس في تقاطعه مع طريق أبو عطوة، تمهيدا لتوسعة الطريق مما تسبب في قطع مياه الشرب عن المنطقة بالكامل حتى السادسة مساءا.

وتابع البيان، أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بتطوير شبكة الطرق بالكامل علي مستوى المحافظة، في إطار خطة الدولة بالنهضة السملو لكافة شبكات الطرق في مصر.

صيانة أعمال مياه الشرب في الإسماعيلية

علي جانب آخر، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الإسماعيلية، إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى الإسماعيلية.

وقالت الشركة في بيان رسمي أنه فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسر بخط 6 بوصة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، وإصلاح كسر 8 بوصة بقرية العمدة صالح والمغذى للقرية تحت اشراف المهندس عادل العمدة مدير منطقة الإسماعيلية.

وفى منطقة القصاصين تم الانتهاء من إصلاح الكسر بخط مياه 4 بوصة بعزبة البغادة والمغذى لقرية البغادة، والانتهاء من اصلاح كسر خط 4 بوصة بعزبة صبرى بقرية أم عزام ، والانتهاء من اصلاح كسر خطى 4 بوصة بقرية الوادى الاخضر وقرية 30يونيه بمعرفة فريق الصيانة الفنية والشبكات بالمنطقة بإشراف المهندس محمود حسونة مدير المنطقة.