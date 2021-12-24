حظك اليوم برج السرطان الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتميز دائما بانه يحاول بشكل دائم ومستمر حماية الأشخاص المقربين منه، سواء كانوا أقاربه او أصدقاءه، ويعتبر نفسه مسئول عنهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو إعطاء مثال جيد يُحتذى به وتبدو مقنعا جدا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك، وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.