حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحمل مولود برج السرطان الضغينة ضد الأشخاص الذين يسببون الأذى له لوقت طويل، وقد يكون حقوداً، كما يصُب تركيزه على الجانب السلبي من الأمور في أغلب الأحيان، ويبقى مُصرّاً على موقفه ومتمسكاً بأفكاره ويُكثر من الأسئلة حتى يحصل على الأجوبة التي تناسبه.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تنافر القمر وزحل في منزلي المال يطالبك اليوم أن تنتبه لنفقاتك وأن تكون دقيقا في عملك وفي كل نشاطاتك كي لا تندم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

تنصحك الأفلاك أن تراجع أقوالك قبل أن تتفوه بها كي لا تندم.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.