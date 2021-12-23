حظك اليوم برج السرطان الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

العطاء المفرط دون مقابل ومنح الدفء لمن حوله أبرز ما يتميز به مولود برج السرطان، وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية وقدرته على مشاركتها مع المقرّبين منه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

فينوس والشمس وعطارد في مواجهة برجك، وقد تشعر ببعض التوتر، ومن المهم ألا تتسرع في ردود أفعالك وانفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.