ضبط شخصين بالشرقية بحوزتهما 10 كيلو بانجو وسلاح ناري

ألقت قوات الأمن في محافظة الشرقية القبض على شخصين لإتجارهما في المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وذلك بعد رصد تحركاتهما ونشاطهما الإجرامي، وضبط معهما 10 كيلوجرامات من البانجو.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، لا سيما جرائم الإتجار فيالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الشرقية، إتجار شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، في المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اعتراف المتهمين بنشاطهما الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد محلي وطلقة للعيار ذاته، كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالي وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.