ضبط 12 فدان زراعي بمخدر البانجو و4 أطنان معدة للبيع وأسلحة بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف الظهير الصحراوي الغربي لقريتي «العتامنة بدائرة مركز شرطة منفلوط – عرب الجهمة بدائرة مركز شرطة القوصية» بنطاق مديرية أمن أسيوط، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط 3 طن بانجو جاف معد للبيع

ضبط «5 أفدنة منزرعة بنبات القنب الهندى «البانجو» – 3 طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع – رشاش جرينوف – عدد من الطلقات من ذات العيار» بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط، وبمواجهتهما اعترفا بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار وحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

ضبط 7 أفدنة بانجو بعرب الجهمة

كما جرى استهداف القائمين على زراعة قطعة أرض زراعية بمنطقة عرب الجهمة بدائرة مركز شرطة القوصية لضبط زراعات بمخدر البانجو، ولدى وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية عليهم، فبادلتهم بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأمكن ضبط «7 أفدنة منزرعة بنبات القنب الهندى «البانجو» – 1 طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع – فرد خرطوش – رشاش جرينوف- 4 بنادق آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 11 خزينة» بحوزة 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترف اثنين منهم بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، كما أضافا بقيامهما باستقطاب باقي المتهمين وتسليحهم بقصد حراسة الأرض، وبمواجهة باقي المتهمين أيدا أقوالهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.