إزالة 8 تعديات على أملاك الري في العياط ومخالفات بناء بأوسيم

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، شهدت محافظة الجيزة تنفيذ عدد من الحملات للتصدي لمخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، خلال الساعات القليلة الماضية.

إزالة تعديات على 407 أمتار من أملاك الري في «جرزا»

ففي مركز العياط، تم إزالة عدد 8 حالات تعديات بالبناء على أرض أملاك الري والصرف، وذلك على مساحة 407 أمتار مربعة، في قرية «جرزا»، بنطاق الوحدة المحلية لقرية «القطوري»، وتمت إزالة المخالفات بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بمتابعه من محمود فؤاد، رئيس مركز ومدينة العياط.

إزالة تعديات بالبلوك الأبيض على 100 متر في «برطس»

كما قامت محافظة الجيزة، من خلال مركز أوسيم، بإزالة وتكسير بلوك أبيض مقام بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بمركز أوسيم، في قرية «برطس»، على مساحة 100 متر مربع تقريباً، بشارع النادي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك بمتابعة من فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم.

ولفت بيان أصدرته محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، إلى أنه يجري متابعة ورصد حالات التعديات، وستتم الإزالة الفورية لأي حالة تعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.