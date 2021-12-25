86951 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم السبت، أن أرصفة الميناء استقبلت 27 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منها السفينة (KLAVSEN) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 81 متراً، وبعرض 11 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من النترات، والسفينة (SPRING PLOEG)، التي ترفع علم جزر كيمان، ويبلغ طولها 146 متراً، وبعرض 24 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

حركة الصادر بميناء دمياط 14 ألف طن والوارد 87 ألف طن

وأشار بيان هيئة ميناء دمياط إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 14424 طناً، تشمل 6350 طن فوسفات، و2800 طن رمل، و1708 طن إسمنت، و566 طن نترات.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 86951 طناً، تشمل 44065 طن ذرة، و10664 طن قمح، و13508 طن خردة، و6714 طن حديد، و12000 طن سلاج، فيما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 347 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (خضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وسمسم وفول وليمون)، وفواكه (برتقال وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من سلوفينيا وإندونيسيا وهونج كونج وهولندا وإسبانيا وبنجلاديش وفرنسا، وبلغ عدد الحاويات الوارد 54 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2406 حاوية مكافئة.

137022 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 129712 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137022 طناً، كما غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2600 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة.