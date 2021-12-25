عمرو دياب يغير خطة طرح ألبومه بسبب بطولة أمم إفريقيا

كشف مصدر مقرب من المطرب عمرو دياب، أن الهضبة مازال يضع اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسما مؤقتا «عيشني»، والذي ستنتجه شركته المنتجة ناي.

عمرو دياب يكتفي بطرح أغنية مع بداية عام 2022

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن خطة دياب الأولية كانت تقوم على نفس الفكرة التي طرح بها ألبومه في العام الماضي «يا أنا يا لأ» التي كانت تقوم على طرح الأغنيات تباعًا مع منتصف شهر ديسمبر إلى ليلة رأس السنة، موضحا أنه كان سيفعل ذلك الأمر العام الجاري مع تقليل عدد الأغنيات إلى 6 أغنيات فقط.

وأضاف المصدر، أن الفنان تراجع بعض الشيء في خطته وذلك بسبب انشغال كافة المتابعين خلال الفترة المقبلة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تنطلق مع بداية شهر يناير المقبل والتى يشارك فيها المنتخب وسيخوض خلالها عددا من المباريات المهمة أمام نيجيريا والسودان وغينيا بيساو وعلى إثرها سيكون انشغال الجمهور الكامل مع المنتخب وليس الألبوم.

وأوضحت المصدر، أن دياب ربما يطرح أغنية واحدة خلال الأيام المقبلة على أن يستكمل طرح باقي الأغنيات والألبوم مع نهاية مشوار المنتخب في البطولة.

كان «دياب» واصل العمل على أغنيات ألبومه الجديد في استوديو إم ساوند مع مهندس الصوت أمير محروس، حيث سارع في تنفيذ الأغنيات المتبقية له التي منها أغنيات «خلي الحجر ينطق» و«كتر من قربك» و«عيشني».

عمرو دياب في السعودية 30 ديسمبر الجاري

يذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة من أجل إحياء حفل غنائي كبير في الثلاثين من الشهر الجاري في موسم الرياض لكي ينهي حفلات العام 2021.