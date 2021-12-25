ضبط مصنع غير مرخص للأسمدة الزراعية المغشوشة في حملة بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على المنشآت المخالفة والتي تمارس الأنشطة الصناعية، للتأكد من التزامها بعوامل السلامة العامة أثناء الإنتاج واعتمادها على مواد آمنه ومصرح بها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في ذلك الشأن.

ضبط مصنع أسمدة غير مرخص في «شبرامنت»

وتمكنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، من ضبط مصنع بقرية «شبرامنت»، غير مرخص وغير مطابق للمواصفات، يقوم بتصنيع الأسمدة الزراعية باستخدام مواد غير صالحه للاستخدام، مما يضر بالصحة العامة.

التحفظ على 200 شيكارة أسمدة غير صالحة

وتم خلال الحملة، التي قادها اللواء محمد عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بمشاركة مفتشين من الإدارة الزراعية بمركز أبو النمرس، التحفظ على عدد 200 شيكارة أسمدة منتجة، غير صالحة للاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما شملت المواد التي تم التحفظ عليها ميزان كمبيوتر، وماكينة خياطة الأكياس، و3 «براويطة»، و2 ماكينة لحام، و3 موتور خلاطة.