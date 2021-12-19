التحفظ على مصنع «جبن الدهانات» بالمنوفية ووضعه تحت الحراسة

أمرت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، بوضع مصنع الجبن الذي عُثر بداخله على 37 ألف كيلو جبن غير صالحة للاستخدام الآدمي حيث تستخدم دهانات الحوائط في تصنيعها، تحت الحراسة، والتحفظ علي محتويات المصنع والأجهزة المستخدمة.

وضع المصنع تحت الحراسة

وأكدت مصادر بمديرية الصحة في المنوفية، أنه تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة تلا، وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بالتحفظ على المصنع ووضعه تحت الحراسة.

وأكدت المصادر، أن المصنع غير مرخص، ويستخدم مواد الطلاء في تصنيع الجبن، إضافة إلى مواد غير معلومة المصدر، أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأعلنت الوحدة المحلية بتلا، في بيان لها، تفاصيل ضبط مصنع جبن يستخدم مواد الطلاء، حيث تم مداهمة مصنع بقرية تلا وضُبطت 40500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 14 طنا، و5 جوالات معجون حوائط، وأكياس جبن، و10 آلاف مطبوع، و2 طن ملح منتهية الصلاحية.

سحب عينات لتحليلها في معامل الصحة

وأضاف بيان الوحدة المحلية بتلا، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وسحب جزء من المضبوطات كعينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحة، ووجهت هناء عقيلة رئيس المركز والمدينة، باستمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية بنطاق المركز والمدينة، حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حرصا على الصالح العام وحماية المواطنين.