منفذ محور سمالوط: أنشأنا كوبري الجلاء في 3 أشهر.. و2 مليار تكلفة المحور

قال الحاج سعيد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة السعداء للمقاولات، اليوم، إن شركته نجحت في إنجاز محور سمالوط بمحافظة المنيا على النيل بطول 24 كيلومترا، في غضون عامين، وتم افتتاحه اليوم، بواقع 30 كوبري وعدد من الأنفاق، متابعا: «التكلفة كانت 2 مليار جنيه، والمشروع اشتغل فيه 4 آلاف من مهندسين وفنين وعمال».

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن شركته أقامت كوبري الجلاء على طريق صلاح سالم في فترة لم تتجاوز الـ3 أشهر فقط، لافتا إلى أن ما طلبه الرئيس الرئيس منه اليوم، بشأن إنهاء أحد المشروعات في محافظات الصعيد، يسلم خلال عام واحد، معقبا: «بإذن الله طالما الرئيس أمر هنقدر نعمل كده».

وتابع: «النهاردة مبقاش فيه وسايط والفساد انتهي، وأسعار الخرسانات والخوازيق ثابتة في الجيش ووزارة النقل وجهاز التعمير، وكل حاجة بقت محددة، والعملية بقت محسوبة قبل ما يتم طرحها بالقائمة، واحنا بنشتغل قاصدين وجه الله سبحانه وتعالى».

وأوضح أن شركته أقامت محور المنيب على النيل لتوسعه الدائري، وذلك في غضون عام و4 أشهر فقط، متابعا: «اللي سعره قليل هو اللي بترسي عليه المناقصة، وأنا بشتغل مع الحكومة من سنة 1983، زمان كان أي واحد عايز يغسل فلوسه ياخد مشروع ويعطل فيه 9 سنين».

وتابع: «النهاردة بندخل في المشروع ولو كان فيه نزع ملكية بتتم ونشتغل، ونأجر الأرض من الناس لحد ما ياخدوا نزع الملكية عشان نكسب وقت ونخلص، ولو هستنى هاخد وقت، وكل مشاريعنا كده».