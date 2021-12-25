«السلام للمقاولات»: إنشاء محور مماثل لكوبري قوص في بني سويف

قال المهندس هاني تادرس، رئيس شركة السلام للمقاولات، اليوم، إن 14 شركة قطاع خاص حضرت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاحات اليوم، لافتا إلى أن المشروع الذي طلبه الرئيس من شركته في محافظة قنا هو أحد التكليفات الرئاسية التي اعتادت عليها الشركة بحكم عملها في مجال المقاولات، متابعا: «إن شاء الله ربنا هيكرمنا وهنقدر ننفذ في سنة زي ما أكد الرئيس السيسي علينا في مؤتمر النهاردة».

إقامة محور عرضي كل 25 كيلومترًا في الوجه القبلي

وأضاف «تادرس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن سياسة الدولة تعتمد حاليا على إقامة محور عرضي كل 25 كيلومترا في الوجه القبلي، مستطردا: «الصعيد كان منسي والرئيس أولاه اهتماما خاصا لتعويض ما فات من إهمال».

وتابع: «عملنا محور جديد بين قوص ونقادة بطول 20 كيلومترا، وبه أكثر من 30 عملا صناعيا، والطريق ده بيوصل من الصحراوي الشرقي للصحراوي الغربي، واشتغلنا كتير مع وزارة النقل من 30 سنة، وبنتعاون مع جهاز التعمير ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية، وحاليا بنعمل محور تاني في جنوب بني سويف، وهيكون مماثل لمحور قوص نقادة».

مكاسب المشروعات قليلة في ظل القائمة الموحدة

وتابع: «المكاسب حاليا أصبحت أقل بكثير لأننا كلنا بنشتغل في ظل قائمة موحدة، ومعدش فيه مناقصات بالمشروعات القومية الكبيرة، وبنحط قائمة موحدة للأسعار، وكلنا بنشتغل بسعر واحد، وبتتعوض بحجم عمل أكبر، ولو ما نفذتش فيه غيري هيدخل يشتغل على طول».