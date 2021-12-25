رصف وإعادة تأهيل شبكة طرق بـ224 مليون جنيه في الأقصر خلال عام

أعلنت محافظة الأقصر عن حصاد أعمال تطوير وتأهيل ورصف الطرق التي تمت في كافة مراكز المحافظة خلال العام الحالي 2021، حيث بلغ إجمالي تكلفة أعمال الرصف وإعادة التأهيل لجميع الطرق حوالي 224 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي 2020/ 2021.

مشروعات الطرق وتكلفتها بمراكز الأقصر

وأوضح بيان لمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ عدد من الطرق في نطاق مراكز المحافظة، بأطوال إجمالية بلغت 82.31 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 224 مليون جنيه، وجاءت بياناتها كالآتي:

مدينة الأقصر: تم تنفيذ الأعمال بطول 48.36 كيلومتراَ، بتكلفة مالية بلغت 117 مليون جنيه.

مركز ومدينة القرنة: تم إنهاء الأعمال بطول 3.750 كيلومتر، بتكلفة 22 مليون جنيه.

مركز ومدينة البياضية: تم إنهاء الأعمال بطول 5.950 كيلومتر، بتكلفة 23 مليون جنيه.

مركز ومدينة الزينية: 6.500 كيلومتر، وبتكلفة 12.700 مليون جنيه.

مركز ومدينة الطود: 2.100 كيلومتر، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

مركز ومدينة إسنا: تم تنفيذ أعمال بطول 15.650 كيلومتر، وبتكلفة 45.300 مليون جنيه.

وأشار بيان محافظة الأقصر إلى أنه يجري العمل بخطة رصف شوارع المحافظة، ورفع كفاءتها بتكلفة 107 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 35%.

خطة الهيئة العامة للطرق

أما عن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري لعام 2020/ 2021 بمحافظة الأقصر، فقد بلغت تكلفتها 205 ملايين جنيه، جاءت كالآتي: