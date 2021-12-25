«أبو خضرة»: 1.699 تريليون جنيه استثمارات في تطوير الطرق والمطارات

أشاد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، اليوم، بالمشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع في مصر، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة هائلة في جميع المجالات، وعلى رأسها النقل والطرق، موضحًا أن الدولة أنشأت شبكة طرق قوية لنقل الأفراد والبضائع، وهو ما يؤكد أن ما يحدث في مصر يُعد تغييرا جذريا.

225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية

وشرح «أبو خضرة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «أحداث اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، على «Extra news»، خطة مصر الطموحة لتطوير الطرق والكباري والمطارات وقطاع النقل، مشيرا إلى أنه تم ضح استثمارات قيمتها 1.699 تريليون جنيه مصري، من بينهم 225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية، و115 مليار جنيه لتطوير الموانئ، و 474 مليار جنيه في مجال الطرق، و15 مليار جنيه للموانئ الجافة، فضلًا عن 837 مليار جنيه لتطوير مترو الأنفاق، و3 مليارات لتطوير النقل النهري في مصر والاستفادة منه.

إنشاء مطارات جديدة بالصعيد

وأشار أستاذ هندسة الطرق، إلى أن محافظات الصعيد كان لها نصيب الأسد في تطوير المطارات، إذ تم إنشاء مطارات في أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل، فضلًا عن إنشاء محاور عرضية لربط الأماكن الداخلية بمنطقة البحر الأحمر، وإنشاء موانئ حديثة مثل ميناء أبو رماد، وتطوير ميناء سفاجا، والبحر الأحمر والسخنة، وإنشاء محاور على النيل كل 25 كيلومترًا.