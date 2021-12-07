الطرق والكباري: جهزنا فرق طوارئ وتدخل سريع للتعامل مع الأمطار والسيول

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن قيام الهيئة برفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والسيول، حال حدوثها خلال الساعات القليلة المقبلة في عدد من المحافظات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية متصلة بجميع غرف العمليات الفرعية التابعة للهيئة بجميع محافظات مصر، لمتابعة كل ما يستجد من التقلبات الجوية، للعمل على التعامل الفوري مع الأمطار والسيول حال حدوثهما.

مصطفى: فرق تدخل سريع للتعامل مع الأمطار والسيول

وقال «مصطفى»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الهيئة قامت بتشكيل فرق تدخل سريع تكون مهمتها الأساسية التدخل السريع حال حدوث الأمطار والسيول في أي من المناطق بأي محافظة، لمنع إغلاق الطرق السريعة نتيجة تراكم الأمطار، علاوة على تقديم المساعدات العاجلة لخدمة جموع المواطنين، مؤكدا أن الهيئة جهزت جميع معدات شفط وكسح المياه، لمنع تراكم مياه الأمطار على الطرق.

مصطفى: جاهزون للتعامل مع الأمطار والسيول

وأكد رئيس الطرق والكباري، أن الهيئة قادرة على التعامل مع الأمطار والسيول في أي وقت حال حدوثها بأي محافظة من محافظات مصر، قائلا: «جاهزون للتعامل مع الأمطار والسيول بكل معداتنا»، لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للتعامل السريع مع أي طارئ قد يحدث بسبب الأمطار والسيول.

مصطفى: متابعة دورية مع الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس

وأشار مصطفى إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة دورية مع الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس، والمناطق المتوقع حدوث بها الأمطار والسيول، للتدخل السريع لمنع إغلاق الطرق الرئيسية، موضحا أن جميع معدات شفط وكسح المياه جاهزة تماما للتدخل في أي وقت، منوها إلى أن غرفة العمليات والأزمات بالهيئة تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا، لمتابعة التغيرات المناخية، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث السيول.