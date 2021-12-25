السجيني: قروض تنمية الصعيد دولية وستسدد على 30 عاما

طمأن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، المواطنين بشأن القروض التي تحصل عليها مصر، مؤكدا أن جميعها تأتي في إطار التنمية، لافتا إلى أن قرض تنمية الصعيد جاء بعد برنامج حكومي مدعم بقرض دولي، «القرض كان لسوهاج وقنا، والقرض ده الإنفاق فيه بشرط أنه على قد المشروع، ومحدود بشكل جيد، بفائدة قليلة تسدد على 30 سنة».

السجيني: الرئيس السيسي لما بيعمل مداخلات بيأكد أنه متصل بالواقع

وأضاف «السجيني»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن استعانة الدولة بالشركات الخاصة من أجل تنفيذ المشروعات هو أمر جيد وسياسة تتبعها الدولة، «الرئيس السيسي لما بيعمل مداخلات بيأكد أنه متصل بالواقع، واتعودنا عليه أنه بيواجهة القضايا التي تثار على أقوى سلاح عصري لتشكيل الوعي وهو السوشيال ميديا، وده بيفوق السلاح النووي».

السجيني: من يتصور أننا موافقون دائما كمجلس عليه بمتابعة اللجان

وأوضح أنه وبالنسبة للأشخاص ذوي الأهواء المختلفة فلا يستطيعون الحديث عن جدوى وأهمية تلك المشروعات، ولكن كل ما يستطيعون انتقاده هو القروض التي تتحصل عليها الدولة، «من يتصور أننا موافقون دائما كمجلس نواب على ما تقوم به الحكومة عليه بمتابعة اللجان المختلفة».

وواصل قائلا: «أدعو الكثير من شركات القطاع الخاص إلى التسجيل في هيئات الدولة للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى».

وأكد أنه وبالنسبة لمن يريد أن يعمل فسيستطيع وبكل بساطة كسب الأموال، ولكن وبالنسبة للأشخاص المنتظرين أموالا بدون تقديم عمل فهي سياسة مدمرة لم ولن تنتهجها الدولة الجديدة، وحدثت من قبل ولكنها لم تأتِ بثمار جيدة، «إعطاء المنتج بغير تكلفته الحقيقية هو أمر مدمر في بناء البلاد، والتعويض بيكون من خلال الأعمال والأشغال».

واستطرد: «ما قيل اليوم في الافتتاحات كان بها الكثير من المعاني والرسائل ردا على ما يثار في دوائر المجتمع المدني، وتوجيهات لعدد من الوزراء فيما يخص حركة البناء، حيث إن الدولة في مرحلة بناء، عبر تقنين أوضاع المصانع المخالفة، وده تعامل قوي مع الواقع، ودعوة الرئيس السيسي للصناعات تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتزيد من حجم الاستثمار في مصر».

واختتم: «حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لما تقدمت ببرنامجها للمجلس أنها تستهدف تطوير 242 قرية خلال عام 2022، واعترضت لأن الرقم قليل، وفكرنا في آليات خارج الموازنة تماما، وحياة كريمة هتخلص 4 آلاف قرية في 3 سنين، وده إنجاز في الفكر والرؤية والعمل».