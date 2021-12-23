التنمية المحلية: 8300 مشروع باستثمارات 180 مليار جنيه لتنمية الصعيد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن كل محافظات الصعيد، ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الأيام المقبلة، معلقا: «ألف مبروك لأهالينا في صعيد مصر، الافتتاحات العظيمة التي افتتحت، التي ستُفتتح إن شاء الله».

270 مليار جنيه مخصصة للمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم، أن إجمالي المشروعات التي جرى اعتمادها في الصعيد 8300 مشروع، بإجمالي استثمارات 180 مليار جنيه، من أصل 270 مليار جنيه في العام الأول للمرحلة الثانية، لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

ولفت إلى أنه رصد خلال السبع سنوات الماضية للتنمية المحلية فقط، 47.3 مليار جنيه استثمارات لبرامج التنمية المحلية، منها 30 مليار جنيه للكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق المحلية.

وأشار إلى أن مشروع البنك الدولي للتنمية المحلية في صعيد مصر، وتحديدا في محافظتي سوهاج وقنا، 10 مليارات جنيه، وتطوير 80 قرية بمليار و25 مليون جنيه، وتدخلات المرحلة التمهيدية لمبادرة «حياة كريمة» 5.4 مليار جنيه، ومنظومة المخلفات الصلبة 1.2 مليار جنيه.

وأوضح أن العام الأول للمرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، شملت 52 مركزا على مستوى الجمهورية، منها 34 مركزا في صعيد مصر، بما يعادل 65% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى.

«حياة كريمة» تستهدف أكثر من 10 ملايين مواطن في الصعيد

وأفاد بأن عدد القرى في المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»، 1436 قرية على مستوى الجمهورية منها 902 قرية في صعيد مصر بما يعادل 63% من إجمالي قرى المرحلة الأولى، وعدد المستهدفين 10.3 مليون مواطن من إجمالي مستهدف 18 مليون مواطن بالمرحلة الأولى.

وأكد أن وزير التنمية المحلية، أشار إلى أن نسبة الحضر في محافظات الصعيد، نحو 7% فقط خلال العقود الماضية، ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة 2014 أعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كل القطاعات في الصعيد، والذي يسكنه 30% من سكان مصر.