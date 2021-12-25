مطار القاهرة يستقبل مليونا و963 ألف جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، مليونا و963 ألف جرعة من لقاحي كورونا «فايزر وموديرنا»، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس وتطعيم المصريين بمختلف اللقاحات المتداولة، وقامت سلطات المطار بإستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء إجراءات وصولها.

الصحة تتسلم شحنة اللقاحات داخل أرض المهبط بالمطار

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إن الشحنة وصلت على متن الطائرة القطرية بالرحلة رقم QR8142، وتحتوي على 462 ألف جرعة من لقاح مورديرنا، ومليون و501 ألف جرعة من لقاح فايزر، لمكافحة كورونا، وقامت سلطات مطار القاهرة بمتابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الشحنة وتسليمها إلى وزارة الصحة داخل أرض المهبط بالمطار.

وزارة الصحة تتعامل مع مستجدات موقف كورونا أولا بأول

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.