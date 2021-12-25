ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بالجيزة.. مكان وموعد التقديم

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إدارة المشروعات وتدريب الشباب، ونادي التوفيقية للتنس، أكبر ملتقى توظيف للشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبمشاركة شركات القطاع الخاص والمصانع، لتوفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في جميع المجالات، إضافة إلى تنظيم معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية من جلود وتطريز سيناوي وسجاد، والعديد من المنتجات المصنوعة بأيد مصرية.

الملتقي التوظيفي للشباب يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في جميع المجالات

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها مساء اليوم السبت، إلى أن الملتقى التوظيفي للشباب، الذي سيتم بمشاركة شركات القطاع الخاص والمصانع، يهدف إلى توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في جميع المجالات، سيكون يوم الخميس المقبل، الموافق 30 ديسمبر 2021، بمقر نادي التوفيقية للتنس.

موعد ومكان الملتقى التوظيفي للشباب بالجيزة

وأوضحت محافظة الجيزة أنه علي من يرغب من الشباب في الحصول على فرصة عمل، التوجه يوم الخميس المقبل إلى نادي التوفيقية للتنس، حيث يستمر الملتقى التوظيفي للشباب بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، حتى الثالثة عصراً.

ونظمت محافظة الجيزة، في وقت سابق، ملتقى توظيفي للشباب بأرض المطاحن، في شارع الملك فيصل الرئيسي، بعد محطة الطالبية، تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها.

ووفر الملتقى فرص عمل للراغبين بمرتبات مجزية، وكان التعاقد في الحال مع الشباب، وتوفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.

وأكدت محافظة الجيزة أنه على الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل ملء استمارة الرغبات لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم، ولكي يكون لهم الأولوية، نظراً للإقبال الكبير من قبل الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل.