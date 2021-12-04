الرياضة تعلن عن ملتقى توظيف افتراضي للشباب.. «اعمل الإنترفيو من البيت»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن ملتقى التوظيف الافتراضي «Virtual job fair»، والذي تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع «طور وغير» و«توظيف مصر».

ملتقى توظيف افتراضي من وزارة الشباب والرياضة

ويقدم الملتقى للشباب فرصة للتدريب مع مسؤول توظيف حقيقي، فضلًا عن إمكانية الاختيار من بين مجموعة من الوظائف من خلال بعض الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف والمقرر إقامته يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021.

ومن خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، يمكنك اختيار الوظيفة التي تناسب إمكانياتك ويتم إجراء المقابلة الشخصية «أون لاين» عن طريق برنامج «Microsoft teams»، كما يمكنك مقابلة مسؤول التوظيف من منزلك، ويتم ذلك بشكل مجاني، كما يوفر لك الملتقى تدريبا مجانيا قبل المقابلة، وذلك حتى يرفع من فرصك في القبول في الوظيفة.

الشركات المشاركة في ملتقى توظيف وزارة الشباب والرياضة

- شركة ابني للتطوير العقاري.

- شركة راية كول سنتر.

- صيدليات سيف.

- شركة Leadintop.

المجالات المتاحة في ملتقى توظيف الشباب والرياضة

1- مجال تكنولوجيا المعلومات.

2- مجال الصيدليات.

3- مجال المبيعات والتسويق.

4- مجال خدمة العملاء وتلي سيلز.

5- مجال الإداري.

6- مجالات متنوعة أخرى.

كيفية التقديم في ملتقى توظيف الشباب والرياضة

يمكنك ملء بياناتك من خلال الاستمارة التي أتاحتها الوزارة، والمتمثلة في الاسم والسن ورقم الهاتف والمحافظة والمنطقة السكنية والمؤهل الدراسي، واختيار المجال الذي ترغب في العمل به، وتحديد ما إذا كان لديك خبرات سابقة أم لا، وكتابة البريد الإلكتروني واختيار الشركة التي ترغب العمل بها.

بعد ذلك يتم عمل قائمة مصغرة من المتقدمين المناسبين من خلال مسؤولين التوظيف، ثم يتم التواصل معهم وتقديم تدريبات لتؤهلهم للمقابلة الشخصية وتنسيق معاد المقابلة الشخصية، وذلك يوم 9 ديسمبر 2021 من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 3 ظهرًا.