أسعار الفراخ البلدي في الأسواق اليوم السبت 25-12-2021

تعد أسعار الفراخ البلدي في الأسواق، من أكثر ما تبحث عنه ربات البيوت بشكل يومي، وذلك نظرًا لتغير الأسعار بشكل مستمر بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي لم تشهده من قبل بعد ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل ملحوظ ليتجاوز سعر الطن الـ8000 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي في الأسواق

وشهدت أسعار الفراخ البلدي في الأسواق اليوم السبت، استقرارًا عند سعر تراوح ما بين 32 و33 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

فيما سجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، علمًا بأنّ السعر العادل لسعر الدواجن في المزرعة نحو 26 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وشهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم، استقرارًا عند سعر 5 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الساسو نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي والهجين نحو 2.5 جنيه، والكتكوت الفيومي 3 جنيهات، ووصل سعر السمان عمر 14 يومًا إلى نحو 3.40 جنيه.

وتزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، فقد وصل سعر الرومي اليوم، في المزرعة إلى سعر تراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مكيسًا معبئًا.

ويختلف سعر الديك الرومي حسب نوعه، إذ يتراوح سعر الديك الرومي الكبير الذي يتراوح وزنه بين 7 إلى 12 كيلو، بين 400 و600 جنيه، أما الديك الرومي الذي يعرف بالديك «النص تربية» ويتراوح وزنه بين 3 و4 كيلو جرامات كونه متوسط العمر، يتراوح سعره ما بين 200 و350 جنيها، حيث يكون هذا الديك غالبًا مناسبًا للتربية لعدة أسابيع.