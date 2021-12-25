التنمية المحلية: نسعى للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها للقضاء على الفساد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل حاليا على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالوحدات المختلفة التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، وهو أحد أجزاء بناء القدرات المحلية التابعة للوزارة.

تدريب 6 الآف من منتسبي الوزارة لتفادي مشاكل الماضي

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن خطة الوزارة السنوية تدريب 7 الآف شخص من المنتسبين للوزارة، «برنامج التنمية المحلية لبناء قدرات الموظفين بمحافظات سوهاج وقنا، جرى تدريب أكثر من 6 الآف متدرب على مختلف الأنشطة لتفادي مشاكل الماضي».

قاسم: تدريب 12 ألف موظف بالمحليات

وأوضح أنه جرى تدريب أكثر من 12 ألف موظف بالمحليات حتى الآن، تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للشباب، بخلاف الجولات الدراسية بالخارج التي استفاد منها 110 متدربين، ليصل عدد المتدربين بالوزارة إلى أكثر من 26 ألف متدرب.

وتابع: «إجمالي حجم الاستثمارات التي جرى ضخها من قبل الوزارة في صعيد مصر وصل لـ47.3 مليار جنيه، والاستثمارات السنة دي هتصل لـ6.3 مليار جنيه لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية».

وأضاف: «من أجل القضاء على الفساد في الوزارة نعمل حاليا في الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، عبر العمل على إنشاء مراكز تكنولوجية مخصصة وتخصيص سيارات لمساعدة المواطنين في الحصول على خدماتهم، والفصل بين متلقي الخدمة ومقدمها».