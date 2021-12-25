«الحديدي» عن المشروعات التنموية بالصعيد: تسهل حياة مئات آلاف المواطنين

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالمشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظات الصعيد، موضحة أن المحاور والطرق والمشروعات والكباري التي يفتتحها الرئيس السيسي خلال الفترة الحالية في الصعيد تسهل حياة المواطنين، إذ أنها تربط بين المراكز والقرى، وهذا الأمر يسهل حياة مئات الآلاف من البشر، ويساعد على جذب الاستثمار.

محافظات الصعيد يقطن بها حوالي 30 مليون نسمة

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «ON»، أن المشروعات التنموية التي يتم افتتاحها في الصعيد تُعد رسالة من الدولة المصرية بمدى الاهتمام الشديد بالصعيد الذي يسكنه ما يقرب من 30 مليون مواطن، كما أن تلك المحاور والمشروعات تغير حياة أهل الصعيد وتجعلها أفضل بكثير عن ما سبق، بعد معاناة أهالي الصعيد منذ عقود من الإهمال، مؤكدةً أن القطاع الخاص بشركاته سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة يعملون مع الدولة في تلك المشروعات.

لدينا خطة طموحة لتطوير الصعيد من أجل تحقيق التنمية

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اليوم متواجدًا في محافظة قنا، وزار الأربعاء الماضي محافظة أسيوط، كما أنه سيتوجه غدًا إلى محافظة أسوان، واصفة بأن مصطلح «أسبوع الصعيد» كان فعلًا وليس قولًا، إذ أن الرئيس يفتتح مشروعات قومية عديدة ما بين طرق وكباري ومحاور ومجمعات صناعية بتكلفة 18 مليار جنية، وهذا جزء من خطة طموحة لتطوير الصعيد لتحقيق التنمية.

القطاع الخاص بشركاته المتوسطة والصغيرة يعملون في المشروعات

وأكدت الإعلامية أن القطاع الخاص بشركاته العملاقة والصغيرة يعملون في تلك المشروعات القومية، مستشهدةً على ذلك بممازحة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «الحاج سعيد»، وهو المهندس سعيد محمود، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في مشروعات الصعيد، معبرة: «حديث الرئيس مع رؤساء الشركات اليوم يعني أن هناك قطاعًا خاصًا وآلاف الشركات تعمل في تلك المشروعات».