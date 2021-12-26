استشاري طرق: الصعيد مليء بالكنوز وتطويره يساعد على اكتشافها

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والكباري، إن ما تقوم به القيادة السياسية من مبان وطرق وكباري ومدن حديثة هدفه خدمة رؤية الدولة وصولا لعام 2030، وهو تفريق 25 مليون مواطن من الوادي الضيق إلى المساحات الشاسعة من جمهورية مصر العربية، «الصعيد مليء بالكنوز وتطويره يساعد على اكتشافها».

نبيل: القيادة السياسية عملت على تطوير القطاعات الاقتصادية

وأضاف «نبيل»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد هدفه تحقيق الاستفادة المثلى من محافظات الصعيد بتربتها الخصبة والموانئ والبحر الأحمر المطلة عليه، لافتا إلى أن القيادة السياسية عملت على تطوير القطاعات الاقتصادية وكذا ربط الظهير البحري لكل محافظة بالظهير السكني عبر مجموعة من المحاور العرضية.

وأوضح أنه ومنذ بدء الدولة الحديثة في مصر فكان هناك 38 كوبري وليس محور من أجل العبور أعلى النيل، وكان على المواطن السير لما يقارب الـ100 كيلو متر من أجل عبور النيل من الأعلى، وحاليا يستهدف الرئيس السيسي بناء كوبري أعلى النيل على مسافة لا تتجاوز الـ25 كيلو متر فقط.

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية دور وطني، كما أن الرئيس السيسي وتكليفاته لهم دائما ما تساعد على إحداث التنمية وإنجاز المشروعات في مختلف القطاعات، «الرئيس النهارده أمر باستكمال كل المحاور الناقصة، ومن الوارد أن يتم الانتهاء من كل تلك المحاور في فترة صغيرة».

أطول طريق خرساني في قارة أفريقيا

وتابع: «طريق القاهرة أسيوط الغربي هو أطول طريق خرساني في قارة أفريقيا، وطوله يمتد لـ450 كيلو متر، وبه طريق خدمة للشاحنات ولعربات النقل، ومصر فيها 99.2% من البضائع بيتم نقلها عن طريق الطرق البرية، يعني الطرق عندنا متحملة عبئا شديدا، والسكك الحديد الفترة المقبلة هيكون ليها دور رائع ومشاريعها مبشرة بالخير».

وفند: «قطاع السكك الحديدية بيصلح في الوقت الحالي ما أفسده الزمن، وفيه تطوير كامل للقضبان واستبدالها بالثقيلة، وتجديد كامل للبنية التحتية والعربات، والجرارات اللي عفا عليها الزمن تم تطويرها وتجديدها من خلال الاستيراد أو التصنيع المحلي بالهيئة العربية للتصنيع».