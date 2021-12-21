مدير شركة دواء مصري مهاجر: تكريم الكونجرس لي كان مفاجأة

قال الدكتور حسام عبد المقصود، مدير مؤسسة كومينتي كير للصناعات الدوائية، إنه خلال 30 سنة من العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، حقق نجاحات كبيرة في صناعة الأدوية، خاصة الموجهة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن تكريمه في الكونجرس الأمريكي كان مفاجأة بالنسبة له.

تخصص الشركة الفريد

وأضاف «عبد المقصود» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن شركته من الشركات المتوسطة في مجال تصنيع الأدوية الخاصة بفئات محددة، وكذلك تقديم الخدمات الطبية المختلفة الموجهة لهم، مبينا أن الشركة كانت تمتلك صيدليات متخصصة تبيع أدوية لذوي الاحتياجات الخاصة، لكن أغلقت هذه الصيدليات.

انتظار موافقة هيئة الدواء

وأوضح مدير مؤسسة كومينتي كير للصناعات الدوائية، أنه تقدم من خلال شركته، للحصول على موافقة بالتصريح باستخدام دواء مستخدم في الجراحات، سيجري الموافقة من جانب هيئة الدواء الأمريكية على الأمر خلال 6 أشهر.

وتابع: «الشركة كانت عاملة حفل تكريم للطواقم الطبية، لأن من ساعة ظهور كورونا كان في نقص في العمالة اللي بتساعد الناس في بيوتهم وفي عمالة كانت بتشتغل 20 و18 ساعة في اليوم، وأثناء التكريم، حضر ممثل من الكونجرس وقدمله رغبة الكونجرس لتكريمه على مجمل أعماله والتكريم ده كان مفاجأة بالنسبة لي، وإحنا قمنا بمجهود رهيب جدا، وكنا بنقدم التطعيم لذوي الاحتياجات الخاصة، ودي حاجة أنا كنت فخور بيها، وشايف حاليا في اهتمام بالصحة والتعليم في مصر من خلال متابعتي، ومصر من أول الدول اللي وفرت التطعيم وشايف الدولة بتقوم بواجبها بس برضه لازم المواطن يهتم بصحته».