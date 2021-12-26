مصر تتلقى 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر من الولايات المتحدة

تلقت مصر، 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منحة من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مبادرة «كوفاكس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، نيكول شامبين، إنه تم تسليم 1.5 مليون جرعة أخرى من اللقاح إلى مصر من خلال «كوفاكس»، مشيرة إلى تبرع الولايات المتحدة حتى الآن بـ 15 مليون جرعة من «لقاح كورونا» للمساعدة في حماية المصريين من الفيروس ومنع انتشار سلالاته الجديدة الخطيرة.

ارتفاع إجمالي إصابات الجزائر إلى 216376 حالة

وفي الجزائر، سجلت البلاد، أمس السبت، 278 إصابة بـ«كورونا» و7 وفيات، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن حصيلة الإصابات بـ الفيروس، ارتفعت إلى 216376 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6229 حالة وفاة.

من جانبه، قرر رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، تمديد اجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة 10 أيام بدءا من اليوم الأحد، كما قرر اعتماد الجواز الصحي لـ التطعيم، كشرط للدخول والخروج من البلاد والدخول إلى بعض الأماكن، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، 64 إصابة بـ الفيروس، وحالة وفاة واحدة، وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان، إن مجموع الإصابات بـ «كورونا»، ارتفع إلى 40453 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 862 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وأشارت الصحة الموريتانية، إلى تسجيل 28 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات التعافي من «كورونا» إلى 38957 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «الاخبار» الموريتانية.

الصحة الكويتية تسجل حالة وفاة واحدة بـ الفيروس

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، امس السبت، 150 إصابة بـ«كورونا»، وحالة وفاة واحدة، وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بـ الفيروس، ارتفعت إلى 414911 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2468 حالة وفاة.

وأضافت الصحة الكويتية، ان البلاد، سجلت 43 حالة شفاء من «كورونا»، ليرتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 411299 حالة.

من جانبها، طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 100 ألف وحدة من أقراص «باكسلوفيد» المضادة لـ«كورونا» والتي تنتجها شركة «فايزر» الامريكية، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

و«باكسلوفيد»، هو أول علاج للمرض يتم أخذه عن طريق الفم في المنزل، فيما أشارت الشركة الامريكية، إلى «باكسلوفيد» فعال بنسبة 90% تقريبا في منع دخول المستشفيات ووفاة المرضى المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بـ الفيروس.

وفي الولايات المتحدة، ألغت شركات الطيران الأمريكية، مئات الرحلات بسبب نقص العاملين في القطاع لإصابتهم بـ«كورونا»، ما أدى إلى تعطيل الاحتفالات بالعطلات.

وكانت شركات: «يونايتد» و«دلتا» و«جيت بلو»، أعلنت أمس الأول الجمعة، أن إلغاء الرحلات، جاء جراء إصابات بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا»، بين العاملين.

إلغاء 875 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»

وقال موقع «فلايت أوير»، إن 875 رحلة جوية داخلية وخارجية في الولايات المتحدة تم إلغاؤها،أمس السبت، فيما تم إلغاء حوالي 200 رحلة أخرى، اليوم الأحد.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، في أول عيد ميلاد من ولايته الرئاسية، بالشجاعة الهائلة لمواطني بلاده في مواجهة »، ودعاهم إلى البحث عن النور وإلى وحدة الصف في المصاعب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.