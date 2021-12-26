العناني: 1500 سائح زاروا سانت كاترين في درجات حرارة 1 تحت الصفر

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، إنّ المدينة سجّلت درجة حرارة اليوم قدّرت بـ«1 تحت الصفر»، وهو الطقس الطبيعي للمدينة طوال فصل الشتاء، حيث تسجل في بعض الأوقات درجات حرارة أقل من الصفر، حيث ترتفع المدينة عن سطح البحر بنحو 2000 متر، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة، موضحا أنّ الأجواء الباردة تجذب السائحين من كل مكان، للاستمتاع ببرودة الطقس، ومشاهدة الثلوج المتساقطة على قمم الجبال.

1500 سائح زاروا سانت كاترين

وأضاف العناني، أنّ مدينة سانت كاترين استقبلت نحو 1500 سائح من مختلف الجنسيات، الذين صعدوا قمة جبل موسي ليلا، وعادوا في الصباح لزيارة دير سانت كاترين، متابعا أنّ الأجواء الباردة ليلا لم تؤثر على السياحة الوافدة إلى المدينة، وهناك إقبال كبير على زيارتها خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أنّ هناك الآلاف من السائحين ينتظرون سقوط الثلوج بكثافة على المدينة لزيارتها، حيث تتحول المدينة إلى بقعة بيضاء، وتكسو الثلوج كل المدينة كأنّها مدينة أوروبية، لافتا إلى بداية موسم تساقط الثلوج لكن بكميات قليلة، تزيد خلال شهري يناير وفبراير.

عواصف ثلجية

وأشار العناني، إلى أنّ هناك دورات عقدت للبدو العاملين في مجال الدليل البدوي لحماية السائحين حال هبوب عواصف ثلجية على الجبال، وجري تزويد 3 جبال بـ3 نقالات للتدخل السريع، هي «جبل موسى، جبل كاترين، وجبل التجلي».

وناشد رئيس مدينة سانت كاترين، السائحين باتباع إرشادات الدليل البدوي، إذ إنّهم على دراية بالمنطقة وكيفية الوقاية من الأزمات، كما طالبهم بارتداء ملابس ثقيلة أثناء الذهاب إلى مدينة سانت كاترين.