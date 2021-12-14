دير سانت كاترين يستقبل ألفي سائح وانطلاق دورة الإنقاذ للدليل البدوي

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الثلاثاء، إن المدينة استقبلت نحو 2000 سائح صعدوا جبل موسى، لمشاهدة الشروق والغروب، موضحا أنهم أجروا زيارة إلى الدير عقب انتهاء الرحلة الجبلية التي تستغرق نحو ساعتين سيرا على الأقدام.

«الكمامة» شرط دخول السياح كنيسة التجلي

وأضاف العناني، في تصريح، أنه جرى فتح كنيسة التجلي في دير سانت كاترين أمام السياح لمدة 4 دقائق فقط لكل مجموعة تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن رهبان الدير لا يسمحون للسياح دخول الدير دون ارتداء كمامة.

طريق الأسباعية

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أن مشروع التجلي الاعظم الذي يجري تنفيذه حاليا في المدينة يستهدف تنفيذ مشروع مهم خاصة لمن يريدون مشاهدة جبال كاترين، المشروع المقرر انطلاقه في العام المقبل ضمن المرحلة الثانية من مشروع التجلي الأعظم وهو طريق الأسباعية.

أوضح أن الطريق يبدأ من منطقة الاسباعية وينتهي قرب الجبال الثلاثة التي يزورها السياح، ومن المقرر أن يكون الطريق هو المدخل الرئيسي للصعود إلى جبل موسي، منوها بانه سوف يجري تخصيصه لمحبي صعود الجبال حيث يستطيع السياح مشاهدة الجبال الثلاثة العامة وهي جبل موسى عليه السلام، جبل التجلي، جبل كاترين.

انطلاق دورة الإنقاذ للدليل البدوي

وقال العناني إن دورة الإنقاذ للدليل البدوي الذي يجري تنظيمها من قبل الهلال الأحمر انطلقت اليوم بمشاركة نحو 50 دليلا، مضيفا أنه جرى تقسيم للإدلاء إلى مجموعات منعا لانتشار فيروس كورونا، حيث يجري عقد الدورة عدة أيام بالمدينة من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وتابع بأن الهدف الرئيسي من الدورة هو أن يتعرف الدليل البدوي على طرق الإسعافات الأولية التي تجري في حال حدوث حادث للسياح، الهدف الآخر هو معرفة طرق إسعاف كل حالة طبقا للأعراض الظاهرة، هناك أزمات سكر، أزمات قلبية، حوادث انزلاق وخلافة.