ارتفاع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.. زيادة 6.32%

واصلت الليرة التركية، الصعود أمام عدد من العملات الأجنبية، اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، وذلك لليوم الثامن على التوالي، بعدما وصلت إلى مستويات قياسية من التراجع خلال الفترة الماضية.

وأرجع مصرفيون أسباب صعود الليرة، إلى إقرار خطة إنقاذ عاجلة للعملة التركية، التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان؛ لإبعاد لوبي الفائدة والمضاربات والسير في طريق النجاح الاقتصادي.

خطة العودة بالليرة لأقرب مستوياتها

وقال الرئيس التركي، إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي؛ في محاولة منه لامتصاص مخاوف المستثمرين والعودة بالليرة لأقرب مستوياتها أمام الدولار خلال ما يزيد على الشهر.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، التعاملات اليومية على الليرة التركية أمام عملات: «الدولار، واليّن الياباني واليورو، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني».

سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

سجّل الدولار أمام الليرة التركية، اليوم الأحد 26 ديسمبر، تراجعًا بقيمة 6.32% ليباع بـ10.63 ليرة، مقابل بيعه بـ18 ليرة تركية الخميس الماضي.

سعر اليورو أمام الليرة

سجل اليورو مقابل الليرة التركية نحو بـ12.22 ليرة بنسبة تراجع 5.17%.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية

بيع الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 26 ديسمبر، بنحو 14.42 ليرة أي بتراجع 5.81%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، نحو 9.36 ليرة تركية، أي بنسبة تراجع 6.21%.

سعر الليرة التركية أمام الفرنك السويسري

سجلت الليرة التركية أمام الفرنك السويسري نحو 11.64 ليرة بارتفاع 6%.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة

كما بيع اليوان الصيني، بنحو 1.68ليرة تركية، أي بنسبة تراجع 5.9%.

جدير بالذكر، أن الليرة التركية قد تهاوت بشكل كبير خلال الأيام الماضية إلى مستويات، إذ ارتفع الدولار الأمريكي بأكثر من 100% مقابل الليرة التي تعاني في ظل إصرار المسؤولين على خفض أسعار الفائدة.