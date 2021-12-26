أسيوط تستعد لامتحانات نصف العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعقد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا موسعًا ضم المديرين والموجهين العموم ومديري الإدارات؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمقرر أن تبدأ 15 حتى 26 من شهر يناير المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النمر مدير عام التعليم الفني، وهشام طاهر مدير إدارة شؤون الطلبة.

الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد

وطالب وكيل الوزارة، مديري الإدارات والموجهين العموم أن يراعوا عند وضع أسئلة الامتحانات أن تكون من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض، وأن تكون ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة زيارة مديري الإدارات والموجهين للمدارس بجميع المراحل التعليمية؛ للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها كاملة، وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الامتحانات.

وشدد «دسوقي» على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة في أثناء فترة الامتحانات لغير المختصين، مع التأمين الكامل للكنترولات داخل هذه المدارس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد التي شدد فيها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء الطلاب للإمتحانات فى جو من الهدوء والانضباط؛ بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم، مع محاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية، حفاظًا على سلامة الطلاب.