تعطل حركة قطارات الخط الأول بمحطة المرج الجديدة لـ15 دقيقة

شهدت محطات مترو الأنفاق بالخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»، زحاما شديدا من قبل الركاب على أرصفة المحطات وتحديدا من محطة المرج الجديدة، نتيجة وجود عطل فني وصل إلى 15 دقيقة.

10 دقائق تأخيرات القطارات بالخط الأول لمترو الأنفاق

وشهدت حركة مسير القطارات بالخط الأول لمترو الأنفاق، تأخرات وصلت إلى 15 دقيقة، وذلك تسبب في حدوث تكدسات على رصيف محطات المرج الجديدة والمرج وعزبة النخل وعين شمس.

الإذاعة الداخلية بمترو الأنفاق تعتذر للركاب عن تأخير القطارات

وأعلنت الإذاعة الداخلية بمحطة المرج الجديدة، رسالة اعتذار للركاب جاء نصها، «نعتذر عن تأخر تشغيل بعض القطارات لوجود عطل وجارٍ الإصلاح».

جارٍ إصلاح العطل المفاجئ بالخط الأول لمترو الأنفاق

وقال مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، إنه جارٍ العمل على إصلاح العطل الفني المفاجئ بالخط الأول للمترو، مشيرا إلى أن حركة القطارات بالخط الثاني للمترو، منتظمة ولا يوجد أي أعطال تؤثر على حركة مسير القطارات، منوها إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

نشر فرق الصيانة لإصلاح أعطال مترو الأنفاق

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم نشر فرق الصيانة والطوارئ، على جميع أرصفة محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، لإصلاح الأعطال المفاجئة، والعمل على عودة حركة مسير القطارات مرة أخرى، منوها إلى أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية لمنع تكدس الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.