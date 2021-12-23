رسالة عاجلة من «مترو الأنفاق» لمواجهة متحور أوميكرون

وجهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة الخطين الأول والثاني، وشركة RATP الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق - الخط الأخضر، رسالة عاجلة لجموع الركاب، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، تزامنا مع تنفيذ خطط شاملة لتعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات.

مترو الأنفاق لـ«الركاب»: ارتداء الكمامات إجباري لمواجهة أوميكرون

وأعلنت الإذاعة الداخلية بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، صباح اليوم، العديد من الرسائل العاجلة للركاب، التي يجب تنفيذها أثناء تواجدهم داخل المحطات واستقلالهم عربات القطارات، لحمايتهم من متحور كورونا الجديد أوميكرون، من خلال الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وعدم البصق على أرصفة المحطات لمنع انتشار الأوبئة، إضافة إلى عدم نزع الكمامة داخل عربات القطارات، للحد من انتشار كورونا، واتباع تنفيذ الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين باستمرار.

عبدالهادي: تعقيم المحطات كل ساعتين بسبب أوميكرون

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، على أن حركة مسير القطارات منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ خطط تعقيم وتطهير شاملة بالمحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار كورونا، موضحا أن المحطات يتم تعقيمها كل ساعتين، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون.

متحدث مترو الأنفاق: ارتداء الكمامة إجباري بسبب متحور أوميكرون

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه على جموع الركاب الالتزام بتعليمات الشركة بارتداء الكمامات أثناء التواجد بالمحطات وعربات القطارات، حيث أن ارتداءها إجباري على جموع الركاب، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من متحور كورونا الجديد أوميكرون، مؤكدا على أن أي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامة سيتم تغريمه من 50 جنيها إلى 4 آلاف جنيه.

الخط الثالث للمترو: تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل

ومن جانبه، كشف مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، لـ«الوطن»، عن أن الشركة الفرنسية تنفذ خطة شاملة بمحطات الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، من خلال تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وتعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون.